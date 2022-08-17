الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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روسيا بصدد إنشاء مجمع لهبوط مكوك "أوريول" الفضائي.. اليكم تفاصيل

منذ 49 ثانية
مكوك فضائى- تعبيرية

مكوك فضائى- تعبيرية

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يجري العمل على إنشاء مجمع الهبوط والصيانة الأولية لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية متعددة الاستخدام، وأعلن ذلك، روسلان محمد جان، مدير عام مركز استثمار منشآت البنية الفضائية التحتية التابع لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة “تاس” على هامش منتدى “الجيش – 2022” العسكري التقني الدولي.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، قال أوريول:” ينشأ حاليا في مقاطعة أورينبورج بجنوب شرق روسيا بعيدا عن مطار “فوستوتشني” الفضائي مجمع هبوط مكوك “أوريول” الفضائي الروسي بوزن 4.500 كلغ وصيانته التقنية الأولية ونقل مكوناته والبحث عن رواد الفضاء وإنقاذهم.

يذكر أن مكوك”أوريول” الفضائي الروسي مصنوع من سبائك الألومينيوم، وسيتحقق هبوطه على الأرض بواسطة 3 مظلات ونظام نفاث للهبوط برفق، ويتسع المكوك لـ6 رواد، ويمكن أن يستخدم لنقل الرواد أو الحمولة إلى القمر، كما يمكن استخدامه لصيانة المحطة الفضائية الروسية.

وهناك نسخة خفيفة تتسع لـ3 رواد للمركبة أطلق عليها “أورليونوك”، ويتوقع أن يقوم المكوك بأول رحلة فضائية غير مأهولة في ديسمبر عام 2023. وسيتم إطلاقه إلى الفضاء بصاروخ ” أنغارا” الثقيل من مطار “فوستوتشني” الفضائي بأقصى شرق روسيا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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