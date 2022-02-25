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روسيا تخوض معركتها ضد فيسبوك!

25 - فبراير - 2022
فيسبوك

فيسبوك

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أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة، حظر الوصول جزئيا إلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

قالت هيئة روسكوم ناجور الروسية لتنظيم الاتصالات إنها حدت جزئيا من إمكانية الدخول إلى فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز ردا على القيود التي فرضتها شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة على وسائل الإعلام الروسية، متهمة فيسبوك بفرض “رقابة”.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن منصة “فيسبوك” فرضت قيودا غير معقولة على صفحة وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء وحظرت المواد من أربع وسائل إعلام روسية هي “قناة زفيزدا” و”وكالة نوفوستي” و”موقع لينتا.رو” و”موقع غازيتا.رو”.

وأوضحت أن “هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها”، مشيرة إلى أنه “لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات (Meta)، ولم يكن هناك استجابة لمطالب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية”.

ولم يتضح على الفور ما الذي ستتضمنه القيود.

ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق.

 

 

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