روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا لأغراض عسكرية

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها أطلقت قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقالت وزارة الدفاع “يوم الخميس 23 مارس في الساعة 09:40 صباحا قامت فرق قتالية تابعة للقوات الفضائية بإطلاق مركبة سويوز-2.1إيه من الفئة المتوسطة تحمل مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موقع الإطلاق بقاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك”.

يُشار إلى أنّ القوات الجو-فضائية الروسية أطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الفائت صاروخاً من طراز “سويوز-2.1 بي” يحمل قمراً صناعياً عسكرياً، مهمته هي التحذير المبكر من إطلاق صواريخ باليستية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أطلقت في 2 نوفمبر قمرا صناعيا أيضا من نفس الطراز من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري ليعمل لصالحها.