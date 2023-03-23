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روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا لأغراض عسكرية

منذ دقيقتين
إطلاق صاروخ فضائي- أرشيفية

إطلاق صاروخ فضائي- أرشيفية

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أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها أطلقت قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقالت وزارة الدفاع “يوم الخميس 23 مارس في الساعة 09:40 صباحا قامت فرق قتالية تابعة للقوات الفضائية بإطلاق مركبة سويوز-2.1إيه من الفئة المتوسطة تحمل مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موقع الإطلاق بقاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك”.

يُشار إلى أنّ القوات الجو-فضائية الروسية أطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الفائت صاروخاً من طراز “سويوز-2.1 بي” يحمل قمراً صناعياً عسكرياً، مهمته هي التحذير المبكر من إطلاق صواريخ باليستية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أطلقت في 2 نوفمبر قمرا صناعيا أيضا من نفس الطراز من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري ليعمل لصالحها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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