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روسيا تعلن عن موعد نشر اقمار Express-RV الجديدة في الفضاء

منذ 14 ثانية
الفضاء- تعبيرية

الفضاء- تعبيرية

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أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية عن الموعد الذي ستبدأ فيه بنشر أقمار Express-RV الجديدة في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة “من المقرر إطلاق أول قمر من أقمار Express-RV الجديدة إلى الفضاء في أكتوبر 2025، ونشر كوكبة كاملة من هذه الأقمار عام 2026، وستضمن هذه الأقمار توفير خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت العريض النطاق في جميع أنحاء روسيا ومناطق المحيط المتجمد الشمالي”.

وتبعا للبيان فإن “كوكبة أقمار Express-RV الجديدة ستضم 4 أقمار، ستعمل في مدارات بيضاوية حول الأرض، وعلى نطاقات CوKu وL، وسيكون العمر الافتراضي لعمل هذه الأقمار في الفضاء 10 سنوات تقريبا”.

وتعمل روسيا حاليا على مشروع Sphere الفيدرالي الذي كانت قد أعلنت عنه سابقا، والذي سيضم عدة مجموعات من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وأشارت مؤسسة “روس كوسموس” إلى أن منظمومة أقمار Sphere ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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