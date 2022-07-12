روسيا تغرم أبل وزوم بأكثر من خمسين ألف دولار

غرمت روسيا شركتي أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا وزوم للاتصالات المرئية الثلاثاء بزعم رفضهما تخزين بيانات مواطنيها على الأراضي الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت المحكمة في منطقة تاجانسكي بموسكو إن شركة أبل غُرمت مليوني روبل (34 ألف دولار)، بينما غُرمت شركتا زوم وأوكلا، التي تدير شركة سبيدتيست لقياس سرعة الإنترنت، مليون روبل لكل منهما.

وصدر أمر بتغريم شركة جوجل التابعة لألفابت 60 ألف روبل لارتكاب مخالفة أخرى تتعلق بالبيانات.