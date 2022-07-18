روسيا تغرم غوغل 21 مليار روبل

تعرضت شركة غوغل لغرامات جديدة في روسيا لمخالفتها القوانين، والتعنت في إزالة المعلومات المحظورة.

فرض قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي بموسكو اليوم، غرامة مالية على شركة غوغل بقيمة تزيد على 21 مليار روبل، وهي الغرامة الثانية بسبب التعنت في إزالة المعلومات المحظورة.

وذكرت المحكمة، أن هذه الغرامة، هي من النوع الذي يحدد وفقا لحجم المبيعات.

وأعلن القاضي تيمور فخرامييف القرار: “فرض عقوبة على شكل غرامة إدارية بمبلغ 21 مليار 77 مليونا 392 ألفا و 317 روبلا و 80 كوبيكا (368 مليون دولار)”.

وتم فتح المحضر الجديد بحق الشركة العملاقة، في 22 يونيو لرفضها المتكرر لإزالة المعلومات المحظورة (الجزء 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي). قبل ذلك، أرسلت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والتكنولوجيات المعلوماتية “روس كومنادزور” 17 إشعارا إلى شركة غوغل طالبت فيه “يوتيوب” التابع لها، بإزالة المعلومات الخاطئة حول مسار العملية العسكرية في أوكرانيا، لأنها تشوه سمعة الجيش الروسي، لكن الشركة لم تقم بإزالة هذه المعلومات.

وخلال المداولات، رفض القاضي، 4 طلبات قدمها ممثل الشركة.