روسيا تكشف عن خططها حول الرحلات الفضائية المأهولة

كشفت مؤسسة “روس كوسموس” بعض التفاصيل التي تتعلق بالرحلات الفضائية المأهولة التي ستطلقها نحو المحطة الفضائية الدولية ما بين 2022 و2024.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة مؤخرا حول الموضوع “وافقت اللجان المختصة على الجداول الموضوعة لمواعيد وأسماء الرواد الروس الذين سيتوجهون في رحلات مأهولة طويلة الأمد إلى الفضاء، وتم تحديد الطواقم الأساسية والاحتياطية لتلك الرحلات التي ستستخدم فيها مركبات Soyuz MS ما بين عامي 2022 و2024”.

وأشار التقرير إلى أن اللجان توافقت على أسماء الرواد الروس الذين سيذهبون في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في مارس المقبل على متن مركبة Soyuz MS-21 ، وهم أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف، كما وافقت اللجان على أسماء رواد طاقم الرحلة التي ستطلق في سبتمبر المقبل نحو المحطة على متن مركبة Soyuz MS-22 ، والتي ستضم كلا من، سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكينا.

ونوه التقرير بأن “روس كوسموس” وناسا قد تتوصلان إلى اتفاق لإرسال رائد فضاء روسي على إحدى مركبات Crew Dragon نحو المحطة الفضائية، وفي هذه الحالة سيتم إرسال الرائدة الروسية، آنا كيكينا، وسيحصل على مكانها في مركبة Soyuz MS-22 الرائد الأمريكي، فرنسيسكو روبيو.