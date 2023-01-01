روسيا ستشهد عدة ظواهر فلكية عام 2023

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز “القبة السماوية” في موسكو أن سكان روسيا سيتمكنون من مشاهدة عدة ظواهر فلكية في عام 2023، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة “عام 2023 سيتمكن سكان مختلف مناطق روسيا من مشاهدة عدة ظواهر فلكية، العام القادم سيشهد كسوفين للشمس، وخسوفين للقمر، وظواهر اقتراب القمر من الأرض، والعديد من الزخّات النيزكية”.

وأضاف البيان “أول كسوف للشمس في العام القادم سيكون في 20 أبريل، الكسوف سيحدث في هذا التاريخ ما بين الساعة 05:37 و09:59 بتوقيت موسكو، وسيكون في ذروته تمام الساعة 07:17 بتوقيت موسكو.. كسوف الشمس الثاني في العام المقبل سيحدث في 14 أكتوبر، وسيكون ما بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت موسكو، لن يتمكن سكان روسيا من مشاهدة هذا الكسوف، لكنه سيكون مرئيا في مناطق مختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية ومن مياه المحيطين الهادئ والأطلسي”.

وتبعا للبيان فإن أول خسوف للقمر في عام 2023 من المفترض أن يحدث في 5 مايو المقبل، ما بين الساعة 18:15 و22:32 بتوقيت موسكو، وسيكون مرئيا في جميع مناطق روسيا تقريبا، وسيظهر لسكان أوروبا الشرقية واليونان وإفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا، أما الخسوف الثاني فسيحصل في 28 أكتوبر المقبل، ما بين الساعة 22:36 و23:53 بتوقيت موسكو، وسيكون في ذروته تمام الساعة 23:13 بتوقيت موسكو.

كما أشار مركز “القبة السماوية” الفلكي في موسكو في وقت سابق إلى أن سكان بعض مناطق الأرض سيتمكنون مطلع العام القادم من مشاهدة ظاهرة تساقط الشهب المعروفة بـ Quadrantid، والتي ستبلغ ذروتها في 4 يناير القادم”.