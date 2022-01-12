روسيا وكوريا الجنوبية تتعاونان لإنتاج صواريخ الفضاء

وقعت شركة Success Rockets الروسية اتفاقيات مع SEWON E&C الكورية الجنوبية لاستحداث مؤسسة لإنتاج صواريخ الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة الروسية “وقعت Success Rockets مع شركة SEWON E&C في موسكو اتفاقيات لاستحداث مؤسسة مشتركة لإنتاج صواريخ الفضاء الخفيفة الثلاثية المراحل، هذه الصواريخ ستكون قادرة على نقل حمولات إلى مدارات الأرض تصل أوزانها إلى 300 كلغ”.

ومن جانبه قال مدير ومؤسس Success Rockets، أوليغ منصوروف: “توقيع الاتفاقية مع الشركة الكورية يعتبر خطوة مهمة لتطوير قدرات شركتنا لتصبح لاعبا أساسيا على الصعيد العالمي في مجال صناعات الفضاء، هذه فرصة لنا لنساهم في تطوير الجيل الجديد من صواريخ الفضاء ومحركاتها، سنحاول أن ننتج عام 2022 صواريخ خفيفة قادرة على الوصول إلى ارتفاع 100 كلم”.

وأضاف “تعاوننا مع SEWON E&C سيساعدنا على دخول السوق الكورية الجنوبية وسيسهل أعمال التبادل التجاري مع ذلك البلد، لدينا عدد كبير من العملاء المحتملين هناك”.

وتجدر الإشارة إلى أن Success Rockets تعتبر من بين أبرز الشركات الروسية الخاصة التي تساهم في تطوير صناعات الفضاء، وتعمل على إنتاج الأقمار الصناعية كما تطور حاليا أجيالا جديدة من صواريخ الفضاء الخفيفة.