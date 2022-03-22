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رياضي عالمي جديد ينضم لقائمة المتلقين أرباحهم بـ “البيتكوين”

22 - مارس - 2022
ماثيوس نيكولاو

ماثيوس نيكولاو

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اختار المقاتل العالمي ماثيوس نيكولاو تلقي أرباحه القتالية بأكبر عملة مشفرة، بيتكوين (BTC)، ليكون بذلك أحدث شخصية رياضية تحذو بهذا الاتجاه.

وتلقى نيكولاو، المصنف الثامن في وزن الذبابة في UFC، راتبه الأول في Bitcoin يوم الاثنين من خلال صفقة بمساعدة خدمة كشوف المرتبات من Bitwage، وفقًا لإعلان مشترك مع “كوين تيليغراف”.

وأوضح الرياضي البرازيلي أنه اختار أن  يأخذ راتبه بعملة البيتكوين للتحوط من التضخم المتزايد، و قال نيكولاو إن كسب البيتكوين سيساعده على تأمين قيمة عمله الشاق وعدم القلق بشأن إهدار أمواله.

مضيفًا: “أنا أكسب نقودي بالطريقة الصعبة، أنا أنزف من أجل ذلك، MMA هي رياضة مكثفة تضع فيها كل ما لديك فيه، بينما أقاتل باستمرار من ناحية،  لدي شعور بأنني أفقد المال باستمرار من ناحية أخرى. ثم ضربني: Bitcoin هو الحل “.

إلى جانب المقاتل البرازيلي، سيستخدم مديره فينيسيوس لاس كاساس أيضًا Bitwage لتلقي جزء من راتبه في BTC.

وبعد خطوة نيكولاو، بات أول رياضي من أمريكا اللاتينية وثاني مقاتل UFC يتم دفع أجره بعملة البيتكوين.

ففي يناير، أعلن فرانسيس نجانو، مقاتل الوزن الثقيل في UFC، أنه سيحصل على نصف محفظة جوائز UFC 270 الخاصة به في Bitcoin عبر تطبيق Cash.

وأيضاً في يناي ، أعلن بطل الدوري الاميركي للمحترفين ثلاث مرات أندريه إيجودالا أنه سيأخذ جزءًا من راتبه السنوي المقدر بـ 2.6 مليون دولار في BTC.

كما قرر سبعة لاعبين في اتحاد كرة القدم الأميركي ، بما في ذلك آرون رودجرز وتوم برادي وتريفور لورانس ، البدء إما في الحصول على راتبهم بالكامل في التشفير أو تحويل جزء من الراتب إلى عملة مشفرة في عام 2021.

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