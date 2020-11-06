“ريزر” تعلن عن حاسوبها الجديد

قريباً ستطرح شركة (ريزر) Razer، الرائدة في مجال حواسيب الألعاب عن حاسبوها (ريزر بوك 13) Razer Book 13 الموجه لقطاع الأعمال والإنتاجية.

ومن المقرر ان يطرح الحاسوب الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر بسعر يبدأ من 1,199.99 دولارًا أمريكيًا.

وعن مميزات الحاسوب يمكن القول انه من الخارج، لا يبدو Razer Book 13 مختلفًا كثيرًا عن حاسوب (بليد ستيلث 13) Blade Stealth 13، وهو حاسوب ريزر الموجه لعشاق الألعاب. وهو يأتي مع شعار ريزر على الظهر، ولوحة المفاتيح الملونة RGB، والحجم ذاته. ولكن الشركة أجرت بعض التغييرات التي قد تجعل الحاسوب خيارًا أفضل للمدارس والمكاتب.

ومن أبرز تلك التغييرات، نسبة أبعاد الشاشة التي تأتي بواقع 16:10، التي تضيف مساحة رأسية إضافية مقارنةً بحاسوب (بليد ستيلث). ومع ذلك، فإن Razer Book 13‎ أصغر قليلًا مقارنةً بحاسوب Blade Stealth 13، إذ يأتي بسماكة 1.524 سم، ويزن 1.33 كجم.

ويوفر الحاسوب مجموعة من المنافذ التي قد تكون مفيدة للمكاتب، ويشمل ذلك قارئ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD، ومنفذ من نوع (إتش دي إم آي 2.0) HDMI 2.0، ومنفذي (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذ من نوع (ثندربولت 4) Thunderbolt 4، ومنفذ (يو إس بي 3.2 تايب-أي) USB 3.2 Type-A، ومنفذ لسماعات الأذن التقليدية. ويحتوي الحاسوب بطاقة رسومات مدمجة من نوع Iris Xe من شركة إنتل.

ويمتاز Razer Book 13‎ الجديد بأنه حاصل على ترخيص برنامج Evo من إنتل، ما يعني أن الحاسوب مثالي – وفقًا لإنتل – للمهام اليومية، ويشمل ذلك: عمر البطارية الطويل، وسرعة الشحن.

ويقدم الطراز الأساسي من الحاسوب شاشة غير لمسية من نوع 1920×1200 بكسل، ومعالجًا من نوع Core i5-1135G7 من شركة إنتل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.