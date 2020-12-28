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ريلمي تطرح ساعة ذكية جديدة خاصة بالرياضيين

منذ 31 دقيقة
ساعة ذكية من ريلمي-أرشيفية

ساعة ذكية من ريلمي-أرشيفية

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كشفت شركة ريلمي الصينية عن ساعتها الذكية Watch S Pro ، التي تمتاز بمعالج ثنائي النوى وبطارية سعة 420 مللي أمبير ساعة وشاشة AMOLED.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة Watch S Pro الجديدة تأتي في جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUL316L) ومقاوم للماء وفقا لفئة الحماية (5 ATM)، ومزودة بشاشة لمسية AMOLED مستديرة قياس 1.39 بوصة تعمل بدقة الوضوح 454 x 454 بيكسل.

وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بشاشة Always-on وتصميم رياضي تقليدي، وتعمل الشاشة بدرجة سطوع 450 قنديلة/م2 مع نسبة تباين 100000:1، وينبض بداخل الساعة الذكية الجديدة معالج Cortex-M4 ثنائي النوى من ARM بالإضافة إلى بطارية سعة 420 مللي أمبير ساعة.

وقامت شركة ريلمي بتجهيز ساعتها الذكية الجديدة بمستشعر PPG مطور بما في ذلك مراقبة معدل نبضات القلب في الوقت الفعلي ونسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 وتتبع خصائص النوم.

وتسعى الشركة الصينية إلى تلبية متطلبات الرياضيين من خلال تزويد ساعتها الذكية Watch S Pro الجديدة بحوالي 15 وضعا رياضيا مختلفا، مع أكثر من 100 واجهة أنيقة للساعة الذكية.

وأعلنت شركة ريلمي عن توافر باقة متنوعة من الأساور المصنوعة من السيليكون أو الجلد لساعتها الذكية Watch S Pro الجديدة، والتي سيتم طرحها في الأسواق بدءا من 29 ديسمبر/كانون الأول.

ولم تعلن الشركة الصينية أسعار الساعة في أسواق المنطقة العربية.

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