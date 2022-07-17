ريلمي تطلق سماعة رأس لاسلكية بميزة "فلترة الضجيج"

أطلقت شركة ريلمي سماعة الرأس اللاسلكية Buds Air 3 Neo الجديدة، والتي تمتاز بدعم تقنية دولبي Atmos وتقنية البلوتوث 5.2 ومقاومة لرذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX5K، ويصل سعر السماعة في الصين لنحو 22 دولارا.

فلترة الضجيج

وأشارت شركة ريلمي إلى أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تعتبر إصدارا منخفض التكلفة من الموديل Buds Air 3، ومن أجل خفض التكلفة تخلت الشركة الصينية عن تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC)، ولكن سماعة الرأس اللاسلكية تقوم بدلا من ذلك بفلترة الضجيج المزعج أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وتروج شركة ريلمي لسماعة الرأس اللاسلكية Buds Air 3 Neo الجديدة من خلال توفيرها صوت فائق النقاء من خلال الاعتماد على مشغل بقطر 10 ملم وتقنية البلوتوث 5.2 مع دعم تقنية AAC وSBC، بالإضافة إلى توافر وضع خاص للألعاب يمتاز بزمن انتقال يبلغ 88 مللي ثانية فقط، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 7 ساعات، ويمكن إطالة فترة التشغيل إلى 30 ساعة عند استعمال علبة الشحن.

تقاوم رذاذ الماء

وأكدت الشركة الصينية على أن الميزة الخاصة لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تتمثل في مقاومة رذاذ الماء في حالة هطول الأمطار بغزارة وفقا لفئة الحماية IPX5، علاوة على دعم سماعة الرأس اللاسلكية Buds Air 3 Neo لتقنية دولبي Atmos، بحيث يمكن تشغيل الموسيقى بتقنية الصوت المحيطي المجسم من الهواتف الذكية المتوافقة، كما يتيح السطح الحساس للمس على الجانب الخارجي التحكم في تشغيل الموسيقى بسهولة.

تاريخ ريلمي

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم “OPPO Real”، حيث إنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز “بالتكنولوجيا” و”الجمال” بأسعار معقولة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.