ريلمي تطلق ساعتها الذكية الجديدة.. تتيح إمكانية إجراء المكالمات

أعلنت شركة ريلمي، إطلاق ساعتها الذكية TechLife Watch R100 الجديدة، التي تتيح إمكانية إجراء مكالمات هاتفية مباشرة عبر تقنية البلوتوث 5.2.

ويتم إجراء المكالمات عبر البلوتوث بالاشتراك مع الهاتف الذكي المقترن والسماعة والميكروفون المدمجين.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز أيضا بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP68، ومن ثم يمكن استخدامها أثناء السباحة.

وتأتي الساعة بجسم مستدير يشتمل على شاشة TFT LCD قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل وحد أقصى لشدة لسطوع يبلغ 450 نيت، مع إمكانية تخصيص التصميم بأكثر من 100 شكل للمينا.

وتُحاط الشاشة بإطار من الألومنيوم باللون الأسود أو الفضي. وتزن الساعة الذكية 46 جراما، مع سوار سيليكون أسود أو بيج.

وتم تجهيز الساعة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2). وتشمل الوظائف الصحية الأخرى مراقبة مستوى التوتر النفسي وجودة النوم وتمارين التنفس وتتبع النشاط. ويتوفر أكثر من 100 وضع رياضي مختلف.

وتسمح شحنة واحدة للبطارية بمدة تحدث تصل إلى 10 ساعات. وتستمر البطارية في العمل لفترة تصل إلى 7 أيام.

تاريخ ريلمي

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم “OPPO Real”، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز “بالتكنولوجيا” و”الجمال” بأسعار معقولة. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.