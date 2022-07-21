سوق الكريبتو يترنح.. ومذبحة تسلا تضرب بيتكوين

شهدت أسعار معظم العملات المشفرة،الخميس، تراجعا عقب إعلان شركة تسلا التخلي عن 75% من ممتلكاتها من العملة الرقمية الأولى في العالم.

وخسر سوق الكريبتو نحو 3.53% من قيمته السوقية التي لامست مستوى 1.03 تريليون دولار، بحجم تداولات سجل نحو 90 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقالت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنها باعت 75% من حيازتها من البيتكوين خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة الأداء الضعيف للعملة الرقمية في الفترة الماضية.

وأضافت تسلا في إفصاح لها أمس الأربعاء خلال إعلان نتائج أعمالها، أنها باعت جزءًا من حيازتها من عملة بيتكوين المشفرة مقابل 963 مليون دولار، لكنها لا تزال تمتلك ما قيمته 218 مليون دولار من الأصول الرقمية.

وأظهرت نتائج أعمال تسلا عن ارتفاع الإيرادات 42% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 16.93 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من التوقعات البالغة 17.1 مليار دولار.

وكشفت نتائج أعمال شركة تصنيع السيارات الكهربائية، أن صافي الربح بلغ 2.52 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 1.14 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2021.

يذكر أن تسلا أعلنت للمرة الأولى في فبراير/شباط 2021 شراء عملات من بيتكوين مقابل 1.5 مليار دولار، مع خطة لقبول الدفع بالعملة المشفرة لشراء سياراتها.

وأوقفت شركة إيلون ماسك لاحقًا خطط قبول المدفوعات بعملة بيتكوين المشفرة، نظراً لأضرار التعدين على العملة المتعلقة بالبيئة، في المقابل بدأت تقبل الدفع بعملة دوج كوين.

سعر عملة بيتكوين اليوم

انخفض سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 1.19% ليصل إلى 22771.15 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 438.1 مليار دولار.

وقلصت بيتكوين مكاسبها الأسبوعية إلى 14% بعدما اقتربت من 20% خلال تعاملات أمس الأربعاء، بينما نزلت مكاسبها خلال شهر إلى 8% بعد نزول القيمة السوقية إلى 437 مليار دولار.

ومن بداية العام انخفضت بيتكوين قي حدود 52% بينما تتراجع في حدود 70% من ذروتها التاريخية، وتراجعت بيتكوين 22% خلال ستين يومًا بينما انخفضت بنسبة 44% خلال تسعين يومًا.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.46% مسجلًا 1492.73 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.20% ليبلغ 256.67 دولار.

كما هوي سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.77% ليسجل 0.3553 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.71% ليصل إلى 0.4876 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot نحو 0.31% من قيمته ليصل إلى 7.37 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.25% ليصل إلى مستويات 0.06887 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.