زوكربيرغ يكشف عن خصائص "مميزة" ستضاف إلى واتساب!

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق التواصل الأشهر عالمياً، واتساب، الثلاثاء، عن ميزات تضفي مزيداً من الخصوصية، لمستخدمي التطبيق.

وقال مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة “ميتا” على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن المزايا الجديدة تشمل الخروج من مجموعات “واتساب” من دون إشعار الآخرين، والتحكم بحالة “المتصل بالإنترنت”.

وأضاف أن الخدمة الثالثة تتصل بمنع أخذ لقطة شاشة (screenshot) للرسائل التي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط في التطبيق.

وتعهد زوكربيرغ بالاستمرار في إيجاد سبل جديدة لـحماية رسائل المستخدمين، لكي تظل “خاصة وآمنة وكأنها محادثة مباشرة بين شخصين”.

ولم يدل بأي تفاصيل إضافية، من قبيل متى سيتم تفعيل هذه الخدمات ولا كيف يمكن تطبيقها.

ويناقض حديث زوكربيرغ تقارير إخبارية تحدثت عن أن “واتساب” يعمل على جعل المشرفين والأعضاء في مجموعات التطبيق يعرفون الأشخاص الذين غادروها أو طُردوا منها.

وفي الوقت نفسه، أكد مؤسس موقع “فيسبوك” تقارير سابقة في تموز الماضي تحدثت عن توجه “واتساب” لإخفاء كلمة متصل بالإنترنت (Online).

ويأتي حديث زوكربيرغ استجابة، على ما يبدو، لمطالبات المستخدمين المتكررة على مدار السنوات الماضية بتحسين وضع الخصوصية في “واتساب”.

من جهتها، قالت جانيس وونغ، الباحثة مساعدة في معهد آلان تورينغ، لموقع “بي بي سي”: “من الجيد دائما منح المستخدمين مزيدا من التحكم – المستخدمون يحتاجون إلى مزيد من التحكم ويحبون ذلك”.

لكن ما لم يُطلب من المستخدمين استخدام الميزات أو إعلامهم بها في التطبيق، فقد يكون تأثير ذلك محدودا.

وقالت وونغ: “إذا لم يكن الأمر افتراضيا، أو إذا لم يُطلب من المستخدمين إعادة النظر في خياراتهم، فلن تكون هذه الميزات بالضرورة مفيدة للغاية، إذا لم يكن المستخدمون على علم بأن هذا شيء يمكنهم فعله”.