“زوم” تطلق ميزة جديدة

طريقة جديدة أعلنت عنها (زوم) Zoom اليوم الأربعاء تتيح للمستخدمين إقامة أحداث افتراضية مباشرة يمكن للآخرين الدفع مقابل حضورها.

وبإطلاق خيار (أون زوم) OnZoom الجديد تصبح خدمة (زوم) أكثر من مجرد منافس لشركات، مثل: غوغل، ومايكروسوفت. فبعد الصعود الهائل مع تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي فرضت على الناس في جميع أنحاء العالم العمل والدراسة من المنزل، هيمنت (زوم) على سوق مؤتمرات الفيديو، والآن أصبحت تنافس الشركات التي تبيع تذاكر الأحداث الحية، مثل: Eventbrite، و Live Nation.

ولم تركز هذه الشركات على الأحداث الافتراضية إلا حديثًا، وذلك بعد أن فرضت الجائحة في جميع أنحاء العالم قيودًا على الأحداث الشخصية. ولكن على عكس معظم المنافسين في سوق تذاكر الأحداث المباشرة، لن تقتطع الخدمة أي عمولة من مبيعات التذاكر؛ على الأقل ليس خلال مدة الاختبار العام لخيار (أون زوم) الجديد التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2020.

وسعت الخدمة في بداية أمرها إلى استقطاب عملاء الشركات، ولكنها وجدت نفسها مع تفشي الوباء مطلوبة لدى مجموعة متنوعة من المستخدمين، حتى أصبحت تُستخدم لعقد حفلات الزفاف، والفصول المدرسية، وذلك فضلًا عن قطاع الأعمال.

وفي وقت سابق من العام الحالي، وصلت الخدمة إلى أكثر من 300 مليون مشترك في المكالمات اليومية. وارتفعت أسهم الشركة المالكة للخدمة بأكثر من 600 في المئة خلال العام الحالي، متجاوزة بكثير مؤشر S&P 500.

ومع استمرار الوباء، انتقلت تجمعات، مثل: الأمسيات الشعرية، ودروس اليوجا إلى (زوم). والآن أصبحت الخدمة تمنح أصحاب هذه التجمعات طريقة لفرض رسوم على الحضور. وسيوفر موقع الخدمة على الويب دليلًا للأحداث التي يمكن للأشخاص الانضمام إليها.

وقال (وي لي) – رئيس المنصة والذكاء الاصطناعي في (زوم) – في إفادة صحفية يوم الثلاثاء: إن الخدمة لن تقتطع أي عمولة في الوقت الحالي، لكن الشركة ستنظر في إمكانية فعل ذلك العام المقبل.

وفي الوقت الحالي، يجب أن يكون لدى مستخدمي الخدمة اشتراكات مدفوعة، وأن يكونوا موجودين في الولايات المتحدة لإنشاء أحداث فردية أو متكررة من خلال (أون زوم)، ويجب أن يكون لدى الحضور حسابات (زوم)، وأن يكونوا موجودين في الولايات المتحدة للانضمام إلى الأحداث. وستتوفر الخدمة عالميًا في عام 2021.

وتقبل الخدمة المدفوعات ببطاقات الائتمان أو (باي بال) PayPal. ويعتمد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور على مستوى اشتراك (زوم) الخاص بالمُضيف. ويمكن للمنظمين عقد الأحداث مجانًا، أو مطالبة الحضور بالتبرع لمنظمات غير ربحية محددة إذا رغبوا في ذلك.

وقالت (زوم): إن تشفير البيانات العالي الجودة، وهي الميزة التي أُعلن عنها في شهر حزيران الماضي، ستصبح متاحة لجميع المستخدمين بنسخة تجريبية الأسبوع المقبل، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.