الخميس 7 شوال 1442 ﻫ - 20 مايو 2021 |
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زووم تجهز منصة جديدة مخصصة لـ”الأحداث والفعاليات”

منذ 48 دقيقة
تطبيق زووم

تطبيق زووم

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تعمل منصة التواصل والدردشة المرئية الشهيرة “زووم”، على تجهيز لمنصة جديدة، ستوفر ميزة استثنائية لمستخدميها، حسب ما كشفته تقارير صحفية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن “زووم” تعمل على إطلاق منصة جديدة مخصصة لـ”الأحداث والفعاليات”.

وتسعى زووم للاستفادة من عدم تمكن عدد كبير من الناس من تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأحداث بصورة مادية في الآونة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بإطلاقها تلك المنصة الجديدة التي ستطلق عليها اسم “زووم إيفينتس”.

وستكون تلك المنصة متاحة للشركات والمؤسسات ومشاهير مواقع التواصل، لتقديم مختلف أنواع الفعاليات والأحداث، بدءًا من المؤتمرات إلى دروس اليوغا.

ولن تكون تلك الخدمة مجانية، بل ستكون بمقابل مادي يتراوح ما بين 150 دولارا أمريكيا للاجتماعات والفعاليات الأصغر، وتصل إلى نحو 65 ألف دولار للمؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى.

وتختبر منصة زووم تلك الميزة منذ الخريف الماضي، تحت مسمى “أون زووم”، وتستهدف بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال.

وستوفر “زووم” في منصتها الجديدة عددا من الخواص والمزايا الاستثنائية مثل “تسجيل الحضور”، وإحصاءات بالمشاركين الفعالين، وإمكانية دفع الفواتير والشراء خلال تلك الفعاليات.

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