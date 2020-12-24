“زووم” تطلق هذه الميزات العام المقبل

ارتفع سعر سهم منصة “زووم” 500 في المئة، بسبب الازدياد غير المسبوق في العمل عن بُعد نتيجة جائحة كورونا.

ورغم الأرباح الهائلة التي حققتها، تتطلع الشركة إلى التوسّع أبعد من مكالمات الفيديو. فبحسب تقرير جديد من مجلة “The Information”، تعمل “زووم” الآن على تطوير خدمتي البريد الإلكتروني والتقويم في منصّتها الشهيرة.

ووفقاً لما نقله موقع “ذا فيرج” التقني، تعمل الشركة حالياً على إطلاق خدمة البريد الإلكتروني على الويب، وقد تبدأ في اختبارها في وقت مبكر من العام المقبل. لكن المتوقع ألّا تُبصر خدمة التقويم النور في القريب العاجل، وليس من الواضح ما إذا كانت عملية تطويرها قد بدأت أم لا.

وتُعدّ خطة “زووم” التوسعية خطوة ذكيّة تساعدها على الاستمرار، ولا سيما إذا ما قررت الشركات إعادة موظفيها إلى المكاتب، ومن ثم انخفاض نسبة الاعتماد على مكالمات ومؤتمرات الفيديو، مع البدء بتوزيع لقاح فيروس كورونا خلال عام 2021.

ويشير التقرير إلى أنّ الشركة تسعى لإنشاء مجموعة تطبيقات خاصّة بها، تتضمن ميزة عرض الوظائف بخاصّية الدردشة، إلى جانب عمليات دمج مع تطبيقات التخزين Asana وDropbox، ولكنْ هناك احتمال أن تنتظر الشركة لترى كيفية تأثير التحوّل إلى العمل المكتبي مجدداً على الأعمال التجارية، وما إذا كان العمل عن بُعد سيبقى عاملاً بارزاً في المستقبل.