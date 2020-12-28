زووم تنافس غوغل ومايكروسوفت بخدمة “البريد الإلكتروني”

يضم تطبيق “زووم” حاليا أكثر من 300 مليون مستخدم، بعد أن فرض التطبيق نفسه كوجهة أولى للاتصال المرئي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وحصدت شركة “زووم”، لخدمات الاتصالات المرئية، شهرة عالمية، بعدما أجبر الناس على إجراء اتصالاتهم واجتماعاتهم عبر هذه المنصة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومع اقتراب حلول عام 2021 ، تتطلع الشركة إلى التوسع في أسواق أخرى ومنافسة شركات ضخمة، خاصة خدمات البريد الإلكتروني والتقويم “CALENDAR”.

وقال موقع “ذا إنفورمايشن” إن “زووم قد تطرح خدمة بريد إلكتروني على الويب في وقت مبكر من العام المقبل وتطبيق التقويم على المدى المتوسط”.

وقال متابعون إن الإضافات الجديدة تهدف من خلالها “زووم” إلى منافسة العملاقتين “غوغل” و”مايكروسوفت”، اللتين تقدمان كلتا الخدمتين.

وأوضح متخصصون في عالم التقنية أن خطوة “زووم” تأتي في وقت بدأ فيه العالم عملية التطعيم ضد كورونا، في أفق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مما يعني الاستغناء على الاجتماعات والاتصالات الافتراضية.

وذكروا: “لأجل ذلك، تبحث الشركة عن أسواق تنافسية أخرى للحفاظ على استمراريتها وتوسيع أرباحها”.

يشار إلى أن أكثر من 350 مليون مشترك يستخدمون “زووم” بشكل يومي، وهي قفزة هائلة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حين كان متوسط عدد المستخدمين اليومي يبلغ نحو 10 ملايين.