زووم يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول آب

أصدر تطبيق الاجتماعات الافتراضية الأمريكي “زووم” تنبيها لأصحاب أجهزة محددة، عن إقدامه على خطوة في شهر أغسطس/ آب المقبل.‏

وقال “زووم” إنه سيغلق تطبيقه المستخدم على أجهزة “غوغل كروم”، وطلب من المستخدمين استخدام تطبيق “زووم” الجديد لـ”كروم PWA” (تطبيق الويت التقدمي)، من أجل الانضمام إلى الاجتماعات على نظام التشغيل “كروم أو إس”، وفقا لموقع “9to5google”.

ويتلقى مستخدمو أجهزة “كروم بوك” في الوقت الحالي تنبيها عبر تطبيق “زووم” لإعلامهم بإغلاق التطبيق في أغسطس/ آب المقبل.

وأحد أسباب إغلاق “زووم” لتطبيقه على “غوغل كروم” هو أنه “يستند على تقنية قديمة”، فضلا عن أنه أحد تطبيقات كروم “التقليدية”، والذي لم يكن مناسبا بشكل خاص لبضع سنوات حتى الآن”.

ويعد تطبيق “زووم” الجديد هو إصدار “أفضل تجهيزا” من التطبيق الأصلي، ولديه نفس الميزات التي يوفرها “زووم” على نظامي التشغيل “ويندوز” و”ماك أو إس”، بما في ذلك واجهة المستخدم المألوفة.