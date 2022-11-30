زيادة كبيرة في سوق الساعات الذكية حول العالم.. إليكم التفاصيل

كشفت شركة “Counterpoint” المختصة بأبحاث مجال التسويق التكنولوجي، عن تقرير جديد لشحنات الساعات الذكية العالمية للربع الثالث من عام 2022، وفقاً لما نشره موقع “gizmochina” التقني.

وكان السوق العالمي للساعات الذكية قد زاد منذ بداية عام 2022، بأكثر من 30٪ سنويًا، وفقًا للتقرير، مع نمو سنوي يزيد عن 171٪، احتلت الهند الآن المركز الأول وهي أكبر سوق للساعات الذكية في جميع أنحاء العالم.

مع الأخذ بعين الاعتبار التقرير، لقد قُسمت الساعات الذكية إلى مجموعتين: الساعات الذكية الأساسية والساعات الذكية HLOS.

يشير مصطلح “HLOS smartwatches” هنا إلى الساعات المتطورة القادرة على تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية ولديها نظام تشغيل متطور. ومن ناحية أخرى، الساعات الذكية الأساسية هي ساعات ذكية بنظام تشغيل خفيف تستهدف المستهلكين بميزانية محدودة.

تعد أبل الشركة الرائدة في الصناعة في فئة ساعات HLOS مع حصة سوقية تزيد عن 50٪ و 48٪ زيادة على أساس سنوي، فيما تليها سامسونج و وهواوي و Garmin وAmazfit وغيرها من العلامات التجارية.

زادت سامسونج بنسبة 62٪ على أساس ربع سنوي، نتيجة سلسلة Galaxy Watch 5 بشكل كبير. ومع ذلك، زادت شحنات سامسونج بنسبة 6٪ فقط على أساس سنوي حيث فقدت حصتها في السوق في الهند، وانخفضت إلى أقل من 3٪.

وفيما يتعلق برواد حصة السوق في قطاع الساعات الذكية الأساسية، تمتلك Noise حصة سوقية تبلغ حوالي 25٪، تليها Fire-boltt بنسبة 24٪، و boAT بنسبة 16٪ ، وشاومي بنسبة 4.2٪ ، وهواوي بنسبة 3.2٪.

صعدت شركة Noise، وهي شركة هندية الاصل، إلى المركز الثالث في تصنيفات الساعات الذكية في العالم، بعد أبل وسامسونج فقط. لقد زاد بنسبة مذهلة بلغت 218٪ على أساس سنوي.