ساعات آبل تتحول إلى جهاز إنذار مبكر لصحتك!

تستعد شركة آبل لإطلاق ميزة جديدة في ساعاتها الذكية تُنبه المستخدمين مبكرًا بشأن ارتفاع ضغط الدم، ابتداءً من 15 سبتمبر/أيلول 2025 مع نظام التشغيل “وانش أو إس 26”.

وأكدت المتحدثة باسم آبل، زينا ختشادوريان، أن الميزة حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وستكون متاحة على ساعات واتش سيريز 9 و10 و11 وآبل واتش ألترا 2 و3.

وتعمل الميزة عبر تحليل بيانات مستشعر القلب البصري واستجابة الأوعية الدموية، وليس كجهاز قياس ضغط دم تقليدي. ويقوم النظام بمراجعة البيانات لمدة 30 يومًا، وينبه المستخدم عند رصد علامات متكررة لارتفاع الضغط، مع توصية بالتحقق باستخدام جهاز قياس تقليدي ومراجعة الطبيب.

واعتمدت آبل على تقنيات التعلم الآلي، مع بيانات تدريبية شملت أكثر من 100 ألف مشارك وتجربة سريرية لأكثر من 2000 شخص، بهدف تعزيز دقة التنبيهات. وتقدر الشركة أن الميزة قد تساعد في تنبيه أكثر من مليون مستخدم حول العالم خلال عامها الأول.

ومن المقرر إطلاق الميزة في أكثر من 150 دولة، مع إمكانية خضوع بعض الأسواق لموافقات تنظيمية إضافية. وتشدد آبل على أن الميزة أداة مساعدة للوقاية والتنبيه المبكر، وليست بديلاً عن التشخيص الطبي التقليدي.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية آبل لتعزيز حضورها في الصحة الرقمية، بعد خصائص سابقة مثل مراقبة معدل ضربات القلب