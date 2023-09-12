ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق "أيفون 15"... هذه أبرز الخصائص المنتظرة

يترقّب محبّو “أيفون” إطلاق النسخة 15 منه بعد ساعات، خلال مؤتمر “أبل” 2023، والذي سيُعقد عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية، الساعة السادسة مساءً بتوقيت كل من بيروت والرياض ومصر، والسابعة بتوقيت الإمارات.

4 نسخ من الهاتف الجديد

يأتي إطلاق الهاتف الجديد وسط تراكم سلسلة من التسريبات حول شكله ومزاياه، إذ أشار موقع “فون أريينا”، إلى أنّه من المتوقع إصدار 4 طرازات من “أيفون 15″، هي “أيفون 15” و “15 بلاس” و “15 برو” و “15 برو ماكس”، على أن تكون نسخة “15 بلاس” هي الأعلى سعراً، كما أنّها مزودة ببطارية أكبر حجماً ولكن بكاميرتين فقط.

وسيحتوي كل من “15 برو” و “15 برو ماكس” على شريحة A17 Bionic من الجيل التالي إلى جانب ذاكرة إضافية، وفيما سيحتفظ “15 برو” الأصغر حجماً (6.1 بوصة) بإعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية، يُتوقع أن يكون “15 برو ماكس” الأكبر حجماً أول هاتف “أيفون” على الإطلاق مزوداً بكاميرا تكبير منظار ستكون قادرة على التكبير أبعد بكثير من كاميرا 3X الحالية.

المزايا المشتركة

ويُتوقع أن تأتي النسخ الأربع الجديدة مزودةّ بمنفذ شحن من نوع (USB-C) (امتثالاً لطلب الإتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى قاعدة (dynamic)، وبطاريات أكبر.

مزايا “15” و “15 بلاس”

ستعمل هاتان النسختان بشريحة A16 القديمة، كما ستكونان مزودتين بكاميرا رئيسية مطوّرة بمستشعر “48 ميغابكسل”.

مزايا هاتفي “برو” و “برو ماكس”

بدورهما، سيكون طرازا “15 برو” و “15 برو ماكس” مزودين بشريحة A17 الأحدث، كما سيكونان مصنوعين من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما سيساعد في تقليل الوزن، وسيُستبدل فيهما مفتاح كتم الصوت بزر جديد قابل للبرمجة، وسيتمتعان بشحن سلكي أسرع بقدرة 35 وات، بينما سيكون “15 برو ماكس” الوحيد المزوّد بكاميرا “بيرسكوب” جديدة مع نطاق تكبير أطول.

ويُتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لأجهزة “أيفون” الجديدة يوم الجمعة 15 أيلول (سبتمبر)، أي بعد 3 أيام من مؤتمر “أبل”.

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