"ساعة آبل" تنقذ حياة امرأة بعدما طعنها زوجها ودفنها حية

أنقذت “Apple Watch” حياة امرأة دفنت حية بعد أن طعنها زوجها في صدرها في واشنطن، وفقاً لصحيفة “مترو”.

وبحسب ما ورد هرعت الشرطة إلى منزل يونغ سوك البالغ من العمر 42 عامًا، بعد أن أخبرهم عاملًا من قسم الطوارئ أنه سمع امرأة تصرخ وبدت مكمّمة.

وأرسل هاتف سوك إشعارًا طارئًا إلى ابنتها وصديقتها من “Apple Watch” عندما اختطفها زوجها تشاي آن قبل لحظات من وصول الضابط إلى مكان الحادث.

وزُعم أن زوجها قيد يديها خلف ظهرها بشريط لاصق ولف عينيها وفخذيها وكاحليها، بعد أن غادر الغرفة استخدمت يونغ الـ “Apple Watch” للاتصال برقم 911 حيث كان فمها مكمّمًا.

وقال الرقيب شانون بارنز من قسم شرطة لاسي للصحفيين: “كان الإرسال بمثابة” اتصال غير معروف بالمشكلة، لذلك لم يكن لديه معلومات عن أي شيء كان يسير فيه”، وتقول وثائق المحكمة أن تشاي أن حطم ساعة آبل من معصم زوجته بمطرقة، ومع ذلك، ظلت المكالمة نشطة.

وينتهي تسجيل مكالمة الطوارئ بصوت ضابط شرطة يدخل المنزل، حيث تعرضت للهجوم واللكم من قبل زوجها خلال مشادة حامية حول الطلاق والمال.

ثم قاد الزوج يونغ إلى منطقة منعزلة في الغابة حيث طعنها في صدرها ودفنها حية، وتمكنت يونغ من إخراج نفسها وركضت في الغابة قبل أن تجد المساعدة.

عثرت الشرطة في وقت لاحق على تشاي آن في الغابة بالقرب من القبر الضحل، وتم العثور على أجزاء من “Apple Watch” عالقة في شريط لاصق تم العثور عليه في مكان الحادث.