ساعة خارقة من كاسيو مخصصة للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة كاسيو ساعتها G-Shock GA-B001 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وتمتاز الساعة الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق 200 متر، كما أنها تتحمل السقوط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن ساعتها G-Shock GA-B001 الجديدة تدعم تقنية البلوتوث من أجل الاقتران بهاتف ذكي.

كما تم تجهيز الساعة بأربعة أزرار لتشغيل ساعة الإيقاف أو المؤقت أو ضوء ليد المدمج، في حين يتم تشغيلها بواسطة بطاريتين SR726W يتم استبدالهما كل عامين.

وتتوفر الساعة G-Shock GA-B001 الجديدة باللون الأسود أو الأحمر أو بجسم شفاف مع لمسات باللون الأحمر أو الأخضر.

وشركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة، هي شركة تصنيع إلكترونيات يابانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في شيبويا، طوكيو، اليابان.

وتشمل منتجاتها الآلات الحاسبة، الهواتف المحمولة، الكاميرات الرقمية، الآلات الموسيقية الإلكترونية والساعات التناظرية والرقمية.

وتم تأسيسها في عام 1946، وفي عام 1957 قدمت أول آلة حاسبة كهربائية بالكامل في العالم. لقد كانت أول مبتكر للكاميرا الرقمية، وخلال الثمانينيات والتسعينيات، طورت الشركة العديد من لوحات المفاتيح الإلكترونية المنزلية بأسعار معقولة للموسيقيين إلى جانب تقديم أول ساعات رقمية منتجة بكميات كبيرة في العالم.

وتم تأسيس كاسيو تحت اسم كاسيو سيساكوجو في أبريل 1946 بواسطة تاداو كاسيو، وهو مهندس متخصص في تكنولوجيا التصنيع. كان أول منتج رئيسي لكاسيو هو أنبوب الحلقة (يوبيوا)، وهو عبارة عن حلقة إصبع تحمل سيجارة، مما يسمح لمرتديها بتدخين السيجارة إلى آخرها بدون استخدام اليدين. كانت اليابان فقيرة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، لذا كانت السجائر ذات قيمة، وكان الاختراع ناجحًا.

وبعد رؤية الآلات الحاسبة الكهربائية في معرض الأعمال الأول في جينزا بطوكيو في عام 1949، استخدم كاسيو وإخوته الأصغر (توسيو، كازو، ويوكيو) أرباحهم من أنبوب يوبيوا لتطوير آلاتهم الحاسبة.

وعملت معظم الآلات الحاسبة في ذلك الوقت باستخدام التروس ويمكن تشغيلها يدويًا باستخدام كرنك أو باستخدام محرك.

وامتلك توسيو بعض المعرفة بالإلكترونيات وشرع في صنع آلة حاسبة باستخدام ملفات كهربائية. وتم الانتهاء من الآلة الحاسبة بحجم المكتب في عام 1954 وكانت أول آلة حاسبة كهروميكانيكية في اليابان.

وكان أحد الابتكارات المركزية والأكثر أهمية في الآلة الحاسبة هو اعتماد لوحة الأرقام المكونة من 10 مفاتيح. كان الابتكار المميز الآخر هو استخدام نافذة عرض واحدة بدلاً من نوافذ العرض الثلاثة (واحدة لكل وسيطة وواحدة للإجابة) المستخدمة في الآلات الحاسبة الأخرى.

وتأسست شركة كاسيو للكمبيوتر ليميتيد. في يونيو 1957. في ذلك العام، أصدرت كاسيو الطراز 14-A ، الذي تم بيعه مقابل 485000 ين، وهو أول آلة حاسبة كهربائية بالكامل في العالم، والتي تعتمد على تقنية التناوب.

وفي الثمانينيات من القرن الماضي، أصبحت الأدوات الإلكترونية من كاسيو ومجموعة أدوات لوحة المفاتيح الموسيقية الإلكترونية المنزلية ذات الأسعار المعقولة شائعة. اشتهرت الشركة أيضًا بالتنوع الواسع والابتكار في ساعات اليد الخاصة بها. كانت واحدة من أوائل الشركات المصنعة لساعات الكوارتز، الرقمية والتناظرية على حد سواء.