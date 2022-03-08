ساعة ذكية بسعر اقتصادي من “زيبليز”.. تقاوم الماء

أعلنت شركة “زيبليز” “Zeblaze” عن إطلاق ساعتها الذكية Stratos 2 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Stratos 2 الجديدة تشتمل على شاشة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 360 360x بيكسل، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 85.2. أما فترة تشغيل البطارية فتبلغ 15 يوما في حالة الاستخدام العادي.

وتشتمل الساعة الذكية Stratos 2 الجديدة على مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، مع إمكانية احتساب عدد الخطوات المقطوعة وتسجيل الأنشطة الرياضية.

وتتيح الساعة الذكية أيضا إمكانية عرض الإشعارات الواردة على الهاتف الذكي والتحكم في الموسيقى والكاميرا. ويبلغ سعر الساعة نحو 141 دولارا أمريكيا.

وتم تجهيز الساعة بوحدة GNSS، التي تدعم أنظمة GPS و Glonass وGalileo و Beidou.

ساعة للاستخدامات الشاقة

وفي شهر نوفمبر الماضي أطلقت شركة زيبليز ساعتها الذكية Ares 2 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة بفضل دعم معيار الحماية MIL-STD-810G.

وذلك يجعلها مقاومة بدرجة عالية للسقوط والحرارة والبرودة، مع مقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن ساعتها Ares 2 الجديدة مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين بالدم، وكذلك ضغط الدم، بالإضافة إلى إمكانية تحليل جودة النوم، وتسجيل أنواع مختلفة من الرياضة.

وتأتي الشاشة بقياس 1.09 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل ويمكن تشغيلها بالإصبع، وهناك أيضا أربعة أزرار لتسهيل عملية الاستعمال.

وتدعم الساعة عرض الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى وعرض حالة الطقس الحالي، مع إمكانية لعب ألعاب بسيطة للغاية أو استخدام ساعة الإيقاف أو ضبط المنبهات مباشرة على الساعة. كما تزن الساعة 46 جراما، بينما يبلغ حجمها 47 × 45 ملم وسمكها 12 ملم.