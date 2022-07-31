سامسونغ تبدّد مخاوف مستخدميها عند تصليح هواتفهم

توصّلت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية الى حلّ يبدّد مخاوف الملايين من مستخدميها أثناء تسليم هواتفهم الذكية ‏للتصليح، وهو إمكانية تعرض المئات من الصور والنصوص والمعلومات الشخصية الخاصة بهم للاطلاع عليها ‏وتسريبها.‏

وتسعى “سامسونغ” الى طرح ميزة خصوصية جديدة، والتي ستمنح الفنيين قدرًا محدودًا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي، وفقا لما كشف عنه موقع “سام موبايل”.

وتُشغَّل الميزة من خلال قسم “العناية بالبطارية والجهاز” داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، سيُعاد تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح.

وبعد ذلك ستُخفى الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية، وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل “وضع الإصلاح”.

وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف “سامسونغ غلاكسي إس 21” داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط “سامسونغ” لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل.