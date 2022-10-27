الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامسونغ تتوقع تعافي طلب الرقائق أواخر 2023

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 8:58 صباحًا
سامسونغ

سامسونغ

A A A
طباعة المقال

أعلنت سامسونغ إلكترونيكس اليوم الخميس تسجيل انخفاض بنسبة 31 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام قائلة إن الضبابية السياسية ستضعف الطلب على الأرجح حتى أوائل عام 2023، إذ أدى الانكماش الاقتصادي العالمي إلى تراجع الإقبال على الأجهزة الإلكترونية.

وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إنه على الرغم من أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، قد يتعافى الطلب على أشباه الموصلات أواخر العام المقبل إذ تتطلب مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الجديدة المزيد من رقائق الذاكرة.

وبلغت أرباح التشغيل 10.85 تريليون وون (7.7 مليار دولار) في الربع الممتد من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، انخفاضا من 15.8 تريليون وون في العام السابق، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ نحو ثلاث سنوات.

ويتفق هذا مع توقعات سامسونغ في وقت سابق من الشهر لأرباح تشغيل 10.8 تريليون وون. وارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 76.8 تريليون وون.

وانخفضت أرباح الشركة من نشاط الرقائق إلى 5.12 تريليون وون من 10.07 تريليون وون في العام السابق.

وقالت سامسونغ إن أرباح نشاط الهواتف المحمولة تراجعت قليلا إلى 3.24 تريليون وون من 3.36 تريليون وون في العام السابق، إذ أدت زيادة الطلب على الهواتف الذكية المتطورة والأجهزة التي يمكن ارتداؤها التي تم إطلاقها حديثا للتعويض عن انكماش السوق.

وتوقعت سامسونغ أن يتعافى الطلب على الهواتف المحمولة في عام 2023 بشكل طفيف عن عام 2022، وقالت إنها تخطط للتركيز على هواتفها الذكية الرائدة والقابلة للطي للاستفادة من الإقبال القوي نسبيا على المنتجات المتميزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة سوني
مواصفات مميزة.. تعرف على سماعة Sony LinkBuds UC اللاسلكية
شعار شركة آبل
كورونا
كورونا يضرب أكبر مصنع لهواتف آيفون
شعار غوغل
تراجع أسهم غوغل بسبب إعلانات يوتيوب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
شيرين عبد الوهاب
هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل