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سامسونغ تخطط لإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة قبل نهاية العام

9 - مايو - 2021
شعار شركة سامسونغ

شعار شركة سامسونغ

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تخطط شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ لإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وتتطلع سامسونغ إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، بحسب ما أفادت به مصادر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن سامسونغ، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس/آب القادم.

إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت تابلت التي يتم إصدارها في أغسطس/آب من كل عام.

وكانت سامسونغ قد ألمحت في وقت سابق بأنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة جالاكسي نوت هذا العام.

ولم تؤكد الشركة أي معلومات تتعلق بالهواتف الذكية الجديدة.

وتمكنت شركة سامسونغ الكورية من إزاحة منافستها الأمريكية أبل من صدارة الشركات المنتجة للهواتف الذكية.

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونغ استحوذت على 22% من المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات كاناليس، فإن سامسونج شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول.

وقفزت أرباح الشركة الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة بنسبة 66% بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.

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