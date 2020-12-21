سامسونغ تخطط لإطلاق مجموعة من هواتف 5G منخفضة التكلفة

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة ”سامسونغ”، عن توسيع محفظتها الذكية للهواتف منخفضة التكلفة لمنافسة الماركات الصينية، حيث ستطلق مجموعة هواتف ”5G“ متوسطة إلى منخفضة.

وستأتي خطوة الشركة بعد طرح طرازات سلسلة ”Galaxy S21“ في شهر كانون الثاني/يناير من العام المُقبل، حيثُ من المتوقع أن تكون تلك الهواتف هي ”Galaxy A32″ و“Galaxy A52“ و“Galaxy A72″، وفقا لوكالة أنباء ”يونهاب“ الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن تطلق ”سامسونغ“ مجموعة متنوعة من هواتف ”5G“ الجديدة مثل ”Galaxy A32″، وعلى عكس أحدث الموديلات المتطورة، ستظل هذه الطرازات المتوسطة والمنخفضة تحتفظ بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

وحصل هاتف ”Galaxy A32، بشاشة مقاس 6.5 بوصة وثلاث كاميرات خلفية وماسح لبصمة الأصابع، مؤخرًا على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ومن المتوقع إصداره العام المقبل بسعر 364 دولارًا، لذلك سيصبح أرخص طراز ”5G“ من ”سامسونغ“، ومع ذلك، فهو يرتفع كثيرًا عن أرخص هاتف ”5G“ في الأسواق، وهو ”Realme V3″، الذي تبلغ تكلفته 147 دولارًا.

أما بالنسبة لهاتف ”Galaxy A52“ متوسط المدى، فيأتي بشاشة 6.5 بوصة مع أربع كاميرات خلفية وتقنية التعرف على بصمات الأصابع تحت الشاشة، ومن المُتوقع أن يبلغ سعره 455 دولارًا أمريكيًا.

فيما سيحتوي هاتف ”Galaxy A72“ على شاشة بحجم 6.7 بوصة مع كاميرا خلفية رباعية أو وحدة كاميرا خماسية، ومن المُتوقع أن يبلغ سعره 546 دولارًا أمريكيًا.

وتوقع محللو الصناعة أن شركة ”سامسونغ“ ستطلق هواتف الـ“5G“ منخفضة ومتوسطة السعر مزودة بكاميرا متعددة الوظائف، من أجل السيطرة على فجوة السوق التي خلفتها العقوبات الأمريكية على شركة ”هواوي“ والاستحواذ على حصة أكبر من السوق الناشئة.