سامسونغ تدخل مرحلة الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy M12″‎”

دخل الهاتف الجديد ”Galaxy M12“ بالفعل في مرحلة الإنتاج الضخم في مصنع سامسونغ في نويدا بالهند، مما يعني قرب الإعلان عنه وإطلاقه رسميا.

وكشف تقرير عن بعض الصور الخاصة بالهاتف التي تؤكد اسمه Galaxy M12 وبعض المواصفات التي كشفت عنها التسريبات مؤخرا.

مواصفات هاتف “ Galaxy M12″

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.7 بوصة، من نوع Infinity-V مع بطارية بسعة 6000 ميللي أمبير، إضافة إلى كاميرا خلفية رباعية العدسة، ولا يزال السعر غير واضح حتى الآن.

ومن المثير للانتباه أن بعض التقارير أشارت إلى أن الهاتف قد يتم إطلاقه في بعض الأسواق الأخرى باسم ”جالكسي إف 12“.

وتوضح الصور المسربة أن الكاميرا الأمامية للهاتف ستكون على شكل حرف V، والحافة العلوية للهاتف بمنفذ تركيب شريحة الاتصال SIM، وتأتي الكاميرا الخلفية بإعدادت رباعية العدسة، من المتوقع أن تكون الأساسية بدقة 45 ميغابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة وعدستين لدعم العمق والماكرو.

وفي الجانب الأيمن سيأتي مستشعر بصمة أسفل زر الطاقة، إضافة إلى منفذ USB-C في الحافة السفلية ومنفذ سماعات خارجية 3.5 ملم.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وسيعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة تشغيل OneUI 3.0.