سامسونغ تدق المسمار الأخير في نعش أجهزة “نوت”

كشف تقرير من موقع ETNews، عن أخبار سيئة لمحبي هواتف سامسونغ، حيث تخطط الشركة لإنهاء إنتاج علامة شهيرة من هواتفها بصفة نهائية هذا العام.

ولن تصدر “سامسونغ” أي إصدرات جديدة من هواتف “غالاكسي نوت” بنهاية العام الجاري، وفقا لما نقل الموقع.

ونقل التقرير أن الشركة نفت في البداية شائعات توقفها عن إنتاج إصدرات جديدة من “غالاكسي نوت” لكنها أقرت مؤخرا أن نقص الرقائق في السوق العالمية قد يجبرها على ذلك.

وبحسب التقرير، فإن الشركة تخطط لإضافة ميزات “نوت” إلى هواتف Galaxy S22 Ultra، وتشير التسريبات إلى أن هواتف “ألترا” قد تتضمن قلما بشكل مشابه لـ”غالاكسي نوت”.

ويبدو أن هاتف S22 Ultra سيكون خليفة “غالاكسي نوت”، إذ يتضمن قلما وقياسه أكبر من “غالاكسي 20 إلترا”.

ويضيف تقرير موقع ETNews أن الشركة تتجه إلى أن تجعل هواتفها القادمة قابلة للطي ومنخفضة التكلفة، وتأمل إلى أن تستبدل مبيعات “غالاكسي نوت” بـ”غالاكسي زي فولد” و”غالاكسي زي فليب” في السنوات المقبلة.

وتخطط الشركة لبيع 13 مليون وحدة من هواتفها القابلة للطي في 2022 لتتجاوز مع حققته مبيعات “غالاكسي نوت” مؤخرا و التي وصلت إلى 9.7 مليون في 2020.

يذكر أن الشركة أعلنت، الثلاثاء، أنها ستبني معملًا لتصنيع الرقائق الإلكترونية في مدينة تايلور في تكساس في استثمار قيمته 17 مليار دولار.

وسيسمح المصنع الجديد الذي سيبدأ بأعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفيْ فرصة عمل و”بوضع الأسس لمحور جديد”، بحسب بيان نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ كينام كيم.

وسيُساعد هذا الاستثمار “في حماية سلاسل التوريد الخاصة بـ(سامسونغ) وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جيدة” في ولاية تكساس الأميركية، بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس.