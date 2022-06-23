‏سامسونغ تزيح الستار عن أصغر مستشعر كاميرا لهاتف ذكي

كشفت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية النقاب عن أول مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل، الذي سيساعد ‏الشركات المصنعة في الحفاظ على هواتفها الذكية نحيفة.‏

ويتميز مستشعر “ISOCELL HP3” الجديد بحيل تقنية جذابة، مثل القدرة على التركيز التلقائي في كل بيكسل، والتجميع للحصول على قدرة أفضل في الإضاءة المنخفضة، وكذلك “ISO” متعدد الكسب لتحقيق أقصى مدى ديناميكي، لوفقا بيان رسمي.

ويبلغ حجم أصغر مستشعر من “سامسونغ” 1/1.4 بوصة، وهو كبير إلى حد ما بالنسبة للهاتف الذكي، لكنه صغير للغاية بالنسبة لمستشعر بدقة 200 ميغا بيكسل.

وبخلاف إنتاجه صور عالية الدقة، فإن المستشعر الجديد يتيح تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، و4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، مع استخدام عرض المستشعر الكامل تقريبا.

كما يوفر مستشعر “ISOCELL HP3” عمق ألوان يبلغ 14 بت (4 تريليون لون)، فضلا عن تقنية “Super QPD”، وهي عدسة واحدة تزيد عن 4 بيكسلات، والتي تتيح ضبطًا بؤريا تلقائيا أسرع وأكثر دقة.

ومن المقرر أن تبدأ “سامسونغ” في إنتاج مستشعر “ISOCELL HP3” خلال العام الحالي، على أن يتم استخدامه في الهواتف ذات دقة 200 ميغا بيكسل في العام المقبل 2023.