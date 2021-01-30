سامسونغ تستعد لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية

يواصل العملاق الكوري شركة سامسونغ استعدادتها لدخول المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال العام الجاري .

وتستعد ”سامسونغ“ لطرح هاتف Galaxy M02، الثلاثاء المقبل، ومن المحتمل أن يعلن عن 4 هواتف أخرى، بما في ذلك (Galaxy F62 وGalaxy F12 وGalaxy A72 و Galaxy A52 5G).

وتم الكشف عن صفحة دعم هاتف Galaxy F12 على موقع ”سامسونغ الهند“ في نهاية ديسمبر 2020، والآن، ظهرت أيضًا صفحة دعم جديدة لهاتف Galaxy F62 على نفس الموقع، وفي العام الماضي، قدمت ”سامسونغ“ سلسلة F من خلال إطلاق هاتف Galaxy F41 الذكي.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم بيع هاتفي Galaxy F12 وGalaxy F62 من خلال موقع (Flipkart)، وستطلق الشركة هذه الهواتف في فبراير.

كما تم رصد صفحة دعم Galaxy A72 على موقع ”سامسونغ روسيا“ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وظهرت صفحة دعم Galaxy A52 على موقع ”سامسونغ النمسا“.

وظهرت صفحة دعم Galaxy A32 5G في الأسبوع الأول من هذا الشهر وأصبحت رسمية في الأسبوع الثاني.

وبالتالي، يبدو أن سلسلة F/M وسلسلة A الجديدة التي ظهرت على موقع ”سامسونغ“ قد تصبح رسمية في فبراير.

Galaxy F62

وبالنسبة للمواصفات، يأتي هاتف Galaxy F62 مزودًا بوحدة كاميرا مربعة الشكل، ويبدو أن هناك فاصلا في غلاف الكاميرا؛ ما يشير إلى أن الهاتف قد يأتي بإعداد رباعي الكاميرا.

كما يحتوى الهاتف على شاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل+، ويعمل بمجموعة شرائح Exynos 9611.

ويأتي الهاتف مزوداً بـ 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل Android 11 مع One UI Core 2.1.

Galaxy F12

كشفت تقارير سابقة، أن هاتف Galaxy F12 سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

ووفقًا للصور التي تم تسريبها لجهاز Galaxy F12، تُظهر اللوحة الخلفية وحدة كاميرا مربعة بأربع فتحات دائرية، مما يشير إلى أن الهاتف المعني سيأتي مع أربع كاميرات خلفية.

كما يأتي بشاشة بحجم 6.7 بوصة مع فتحة علوية دائرية للكاميرا السيلفي، ويدعم الهاتف منفذ USB من النوع C ومكبر صوت ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم في الجزء السفلي أيضًا.

Galaxy A72

وفقًا للتسريبات الأخيرة، سيأتي Galaxy A72 بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة AMOLED بدقة Full HD +، وفتحة للكاميرا الأمامية في الجزء العلوي ومستشعر بصمات أصابع أسفل الشاشة، مثل هاتف A71.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف الذكي بإصدارين، الأول بدعم 5 G ومعالج Snapdragon 750G، والثاني بمعالج Snapdragon 720G فقط، كما يأتي مقترنا بذاكرة عشوائية، 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعتين 128 أو 256 غيغابايت، ونظام تشغيل أندرويد 11.

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل وزاوية عريضة 12 ميغابيكسل ومستشعر ماكرو 5 ميغابيكسل ومستشعر عمق 5 ميغابيكسل.

ووفقاً للتسريبات السابقة، سيعمل الهاتف بوساطة معالج Snapdragon 750G ثماني النواة مسجّل بتردد أساسي 1.8 غيغا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت.

ويشار إلى أن الهاتف سيأتي في نسختين وهما (LTE)، و (5G).

كما يأتي الهاتف منخفض التكلفة بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.