سامسونغ تستعرض مخططاتها لمعرض IFA 2022

استعرضت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ما تخطط للكشف عنه في معرض IFA لهذا العام في برلين.

فقد كشف Jae Seung Lee، رئيس الأجهزة الرقمية في Samsung Electronics في منشور مدونة أن الشركة الكورية تراهن على الاستدامة وكفاءة الطاقة في منتجاتها المستقبلية، دون تحديد ما يمكن أن تكون.

وأشار المدير التنفيذي عن ثلاث خطوات رئيسية ستجعل من سامسونغ “العلامة التجارية الأولى لكفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية” وهو ادعاء جريء يهدف إلى الوصول إلى Net Zero Home.

تتمثل الخطوة الأولى للوصول إلى الهدف الطموح في تنفيذ اتصال Wi-Fi في جميع الأجهزة الجديدة التي سيتم توصيلها بخدمة Bespoke Home Smart الذكية. ستحتوي على منصة SmartThings في جوهرها لتحقيق كفاءة أفضل ومنحك مزيدًا من التحكم.

وعلاوةً على ذلك، ستحتوي جميع الأجهزة المنزلية المستقبلية من سامسونغ على وظائف مدمجة لتوفير الطاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثانية هي الشراكة مع شركة تعرف بالفعل كيف تكون مستدامة. فستتعاون سامسونغ مع Patagonia؛ وهي علامة تجارية للملابس محافظة على البيئة تعمل على إزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من ملابسها لمنع انبعاث المواد الكيميائية في المحيط العالمي.

الخطوة الثالثة هي تطوير منزل يمكنه توليد طاقته الخاصة وتقليل انبعاثات الكربون. سيحدث هذا بالشراكة مع Qcells و SMA وستقوم سامسونغ بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الخالية من الكربون والتي يمكن أن تقلل من التأثير السلبي على البيئة لجعل الرؤية لمستقبل مستدام حقيقة واقعة.

سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات بعد حدث IFA 2022 يوم الجمعة، 2 سبتمبر.