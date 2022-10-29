سامسونغ تشوق جمهورها بإصدار خاص من Galaxy Z Flip4

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي عن تعاونها الجديد مع دار الأزياء الفاخرة Maison Margiela ومقرها باريس.

ووفقا لموقع “gsmarena”، أشارت التوقعات إلى أن شركة الهواتف الذكية ودار الأزياء تخططان لإصدار خاص من الهاتف Galaxy Z Flip4، وقامت سامسونغ بنشر أول صورة تشويقية للجهاز.

يلاحظ من الصورة التشويقية التي نشرتها سامسونغ أن هذا ليس التصميم الفعلي، ولكنه المظهر الخارجي المتوقع للهاتف.

وبالحديث عن إصدارات الموضة هذه فهي لا تأتي بمفردها، فمن المحتمل أن تكشف Samsung وMargiela أيضا عن ساعة وسماعات رأس حتى يتمكن المشترون من إكمال مظهر كامل.

لم تحدد Samsung موعد الكشف عن إصدار Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition، ولم تشر الصفحة الرسمية لأي معلومة تتعلق بذلك إلا بكلمة “قريبا”.