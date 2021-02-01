سامسونغ تضيف تطبيق TikTok إلى أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت العملاقة الكورية شركة سامسونغ عن إطلاق تطبيق TikTok على أجهزة التلفاز الذكية، التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2018.

وتشمل موديلات سامسونج التي تدعم تيك توك موديلات 4K و8K وكذلك الموديلات “The Frame” و”The Serif” و”The Premiere”، فيما عدا الموديل “The Sero”، والذي من المقرر إطلاق التطبيق عليه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت سامسونج أنه يمكن تنزيل تطبيق TikTok من متجر التطبيقات الخاص بأجهزة التلفاز الذكية من سامسونج، مشيرة إلى أنه لا يتطلب امتلاك حساب على منصة TikTok.

ويقدم التطبيق مجموعة من أشهر محتويات TikTok وأكثرها شعبية، كما يغطي 6 موضوعات مختلفة مثل الحيوانات والكوميديا والألعاب والموضة.

كان تطبيق تيك توك أعلن أنه سيحصل على إعدادات أمان جديدة، من بينها إعدادات ستعزز خصوصية حسابات المراهقين.

وبحسب بيان الشركة المسؤولة عن تشغيل التطبيق: “تسعى TikTok جاهدة لخلق بيئة ودية وآمنة على منصتها لكي يتمكن جميع المستخدمين بمن فيهم القاصرون من مشاركة إبداعاتهم بحرية.

ودشن عن مجموعة من التغييرات التي ستطول إعدادات الخصوصية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وقالت الشركة إن وهذه التغيرات ستساعد هؤلاء الأشخاص على تكوين نهج واع لنشر المحتوى والتواصل عبر منصتنا.

وعمل تطبيق تيك توك على إعدادات الخصوصية لحسابات مستخدميه الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، وستصبح حساباتهم خاصة بشكل تلقائي”.

ما هي تعديلات الخصوصية الجديدة؟

تحظر منصة التيك توك والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين خدمة حفظ مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها من قبل مستخدمي المنصة الذين يبلغون 15 عاما أو أقل، وكذلك حظرت المنصة استضافة البث المباشر لهذه الفئة العمرية.

وأعلنت تيك توك عن ميزة جديدة، تسمح بتخصيص مقاطع فيديو محددة مسبقا للأطفال وأداة أخرى تسمح للآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم لتمكين إعدادات المحتوى والخصوصية.

يُطلب من مستخدمي تيك توك تسجيل تاريخ ميلادهم عند الاشتراك في الخدمة، ولكن كما هو الحال مع منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى لا يمكن التحقق الفعلي للعمر.