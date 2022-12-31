سامسونغ تطرح تحديث One UI 5 على هاتف Galaxy A04s

طرحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تحديث One UI 5 الجديد الذي سيطال معظم الأجهزة الحديثة التي أنتجتها الشركة.

حنى الآن لم يصل التحديث إلا لعدد قليل من الهواتف الذكية، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يحصلوا على معالجة البرنامج في شكل One UI 5.

ويعتبر أحدث هاتف من أجهزة سامسونغ حصل على التحديث المستند إلى Android 13 هو هاتف Galaxy A04s.

يعد Galaxy A04s أحد أرخص الهواتف الذكية التي صنعتها سامسونج، وقد تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط مع نظام Android 12. والآن، بدأ الجهاز في تلقي آخر تحديث لنظام Android 13 بإصدار برنامج ثابت باسم A047MUBU1BVK5. يتم حاليًا طرح التحديث في بنما، ومع ذلك، من المفترض أن يمتد إلى مناطق أخرى في الأيام المقبلة.

يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022. وتم إدراج الهاتف في جدول التحديث ربع السنوي لشركة سامسونج، مما يعني أنه سيحصل على التصحيح الأمني التالي في الربع الأول من عام 2023.

في سياق متصل، عينت سامسونغ Hubert H. Lee نائب رئيس جديد ورئيس فريق تصميم الهاتف المحمول (MX)، حيث كان Lee يعمل في شركة مرسيدس بنز لأكثر من عقدين من الزمن، وكان مؤخرًا كبير مسؤولي التصميم في مرسيدس-بنز الصين.

وكقائد لفريق MX Design، سيشرف Lee على تصميم خط غالاكسي من سامسونج بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy S و Z الرائدة، بالإضافة إلى أجهزة غجالاكسي اللوحية والساعات الذكية.