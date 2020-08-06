سامسونغ تطرح هاتف Galaxy M31s للبيع للمرة الأولى في الهند

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أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية،عن طرح هاتف Galaxy M31s للبيع للمرة الأولى في الهند بدءا من اليوم من خلال متجر أمازون وموقعها عبر الإنترنت.

وسيكون الهاتف متاحا بإصدارين أحدهما يمتلك ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والآخر بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وداخلية بحجم 128 غيغابايت.

كما سيأتي الهاتف بلونين مختلفين وهما الأسود والأزرق، وسيطرح الهاتف بسعر 19.499 روبية هندية لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت و 21.499 روبية هندية لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.

فضلا عن ذلك، قدمت ”أمازون“ الهاتف بخصم فوري يبلغ 10% عند إجراء عملية شراء باستخدام بطاقة ائتمان.

ويعتبر Galaxy M31s، أول هاتف ذكي من سلسلة Galaxy M لديه شاشة Super AMOLED Infinity-O وفتحة ثقب في الوسط لكاميرا السيلفي، كما يتميز بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD + وزجاج Gorilla 3.

ويتم تشغيل الهاتف عن طريق أندوريد 10 بمعالج Exynos 9611 وبطاقة microSD، ويأتي مزودا بإعداد كاميرا 64 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

كما سيتم تشغيل الجهاز ببطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن العكسي 9 وات.