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سامسونغ تطلق إصدارها الخاص من قلم S Pen Creator

منذ 14 دقيقة
سامسونغ تطور S Pen Creator

سامسونغ تطور S Pen Creator

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كشفت شركة سامسونغ عن إصدارها الخاص من قلم Stylus اليوم بعنوان Samsung ، والذي يتوفر اليوم عبر متجرها بسعر 159 دولار.

وطورت سامسونغ إصدارها الخاص من قلم Creator الذي يستهدف المبدعين من المستخدمين بشكل خاص، والذي يأتي بتحسينات في مستوى الحساسية عند الإمالة بهدف دعم المستخدم بآداء بتفاصيل أكثر دقة.

كما يدعم تصميم القلم التبديل السريع بين وضع الرسم ووضع تدوين الملاحظات، دون الحاجة لتغيير طرف القلم في البداية.

أيضاً صمم قلم S Pen Creator لدعم المستخدمين من المبدعين في العمل لفترات طويلة، وذلك من خلال أبعاد أكثر تناسق لتجربة سلسة في راحة اليد.

كما يدعم القلم الاتصال مغناطيسياً بالجزء الخلفي من الأجهزة اللوحية، ويتوافق القلم مع عدد كبير من أجهزة وهواتف سامسونج من سلسلة Galaxy.

يذكر أن سامسونغ تقدم القلم مع اثنان من الأطراف للتبديل، وملقط لتعديل القلم، كما يتوفر القلم باللون الأبيض بلمسات باللون الفضي، أيضاً يتميز بأبعاد 9.1 في 153.35 في 8.7 مم، ووزن خفيف 10.6 جرام، ويدعم مقاومة الماء بمعايير IPX4.

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