“سامسونغ” تطلق تلفزيون MicroLED المتميز

على عكس ما اتجهت إليه شركتا ”إل جي“ و“سوني“ مؤخرًا، في إنتاج أجهزة تلفزيون متميزة، بتقنية (OLED)، قررت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، إطلاق أجهزة تلفزيون بتقنية عرض تسمى (MicroLED) في معرض (CES 2021)

وتعتمد تقنية (MicroLED) على مصابيح (LED) صغيرة ذاتية الباعث؛ لتقديم مستويات الأسود العميق والتباين الشديد؛ نفسها، التي تحصل عليها من (OLED) لكن بدون السطوع المحدود، وإمكانية الاحتراق.

وبعد الظهور لأول مرة عبر مجموعة (The Wall) أصبحت الشركة جاهزة لتقديم أجهزة تلفزيون (MicroLED) إلى عموم المستهلكين في (CES) بدءًا من نموذج 110 إنشات، المعلن عنه سابقًا، الذي يتبعه نموذج 88 إنشًا، ونموذج 99 إنشًا.

وعلى الأغلب، لم يكن هذا التلفاز مخصصًا للمتسوقين العاديين، خاصة عندما تضع في الاعتبار التكلفة المحتملة التي تصل إلى 300 ألف دولار، لوحدة بحجم 146 إنشًا.

ومع أجهزة تلفزيون (MicroLED) هذه، تتخذ سامسونج نهجًا مألوفًا أكثر، إذْ إن الألواح الرفيعة مُجمعة سابقًا. لذا، كل ما عليك فعله، هو رفع الشاشة خارج الصندوق، باستخدام مقابض التثبيت المجمعة وتثبيتها على الحائط.

وبالرغم من أنها مهيأة سابقًا، إلا أن هناك احتمالية أن تنزلق لوحات (MicroLED) خارج المحاذاة بمرور الوقت، ويجب أن تكون قادرًا على تعديلها، باستخدام مفك البراغي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بحسب “ارم نيوز”.