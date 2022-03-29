سامسونغ تطلق "لاب توب" جديدًا قابلًا للتحويل

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن اللاب توب Galaxy Chromebook 2 الجديد من فئة الأجهزة القابلة للتحويل.

وتهدف الشركة الكورية من خلال اللاب توب الجديد إلى تلبية متطلبات قطاع التعليم؛ حيث يزخر الجهاز بشاشة لمسية بدقة وضوح 2K مع دعم تقنية LTE بشكل اختياري.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 12.4 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل وتصل درجة السطوع بها إلى 350 نيت، وبالتالي فإن جهاز سامسونغ الجديد يتناسب مع الاستخدام في النطاقات الداخلية.

ويتضمن اللاب توب الجديد معالج إنتل Celeron N4500 مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 أو 128 جيجابايت.

كذلك، تروّج الشركة الكورية الجنوبية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال دعم تقنية الواي فاي 6 ودعم تقنية LTE بشكل اختياري، ويشتمل اللاب توب Galaxy Chromebook 2 على العديد من منافذ التوصيل مثل منفذ USB-C ومنفذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ الصوت.

وقامت سامسونغ بتثبيت كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل على الحافة العلوية للشاشة ، وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 45.5 وات ساعة إلى 10 ساعات.

وفي شباط الماضي، كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن 6 منتجات جديدة في عائلة Galaxy الشهيرة، بينها هاتف جديد يبدو أنه أزاح سامسونج نوت للأبد.

وخلال المؤتمر الذي انعقد اليوم كشفت سامسونج عن 3 هواف ذكية جديدة، و3 أجهزة لوحية (تابلت).

كما كشفت عن تحديثات سيجري تطبيقها لاحقا على ساعات سامسونج جالاكسي Galaxy Watch 4.

وتميزت الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع.