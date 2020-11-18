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سامسونغ تطلق هاتفها الجديد ‎Galaxy M42 ببطارية ضخمة

منذ 10 دقائق
هواتف سامسونغ

هواتف سامسونغ

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كشف موقع “جيسمارينا” عن استعداد شركة سامسونغ، الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديدة للانضمام إلى سلسلة “ Galaxy M“ ومن المرجح أن يسمى ”Galaxy M42“ ببطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير.

وتشتهر سلسلة “ Galaxy M“ من سامسونغ ببطارياتها الضخمة فمعظم الأجهزة الحالية تأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، بينما يأتي هاتف Galaxy M51 إلى أبعد من ذلك مع بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، ووفقا لتقرير جديد، سينضم هاتف جديد إلى العائلة، ببطارية قوية.

الجهاز الذي يحمل رقم طراز EB-BM425ABY، وظهر الهاتف على قاعدة بيانات 3C ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع ومنفذ USB من النوع C، ومن المفترض أن يأتي الهاتف الذكي الجديد بكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

من الناحية الفنية، تبلغ السعة المُدرجة في قاعدة بيانات 3C الصينية نحو 5830 مللى أمبير، وهذه على الأرجح هي السعة الأدنى للبطارية، وهذا يعني أن السعة النموذجية للبطارية هي 6000 مللى أمبير، كما تم المصادقة على نفس الجهاز أيضًا من قبل DEKRA وBIS.

وفي أواخر سبتمبر، كشفت بعض التسريبات، أن هاتف “ Galaxy M42 “ الذكي سيحتوي على مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

وكشف موقع ”91mobiles“عن بعض المواصفات الأساسية، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 730 ثماني النواة، ويتميز بشاشة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا خلفية رباعية وماسح ضوئي لبصمات الأصابع

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