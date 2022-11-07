سامسونغ تطور شرائح خاصة بالأجهزة المنزلية والسيارات

تعتزم شركة سامسونغ تطوير سلسلة جديدة من الشرائح المصممة للأجهزة المنزلية والسيارات ذاتية القيادة المستقبلية، والتي قد تشترك في بعض القواسم المشتركة مع المنزل الذكي.

وبحسب ما ورد عبر موقع “سام موبيل”، ستبدأ الشركة في تطوير ما يسمى برقائق الأجهزة المنزلية الخاصة قبل نهاية عام 2022.

وأعلنت شركة سامسونغ مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، أنها تريد أن تكون جميع الأجهزة المنزلية المستقبلية تقريبًا مزودة بتقنية الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) وإنترنت الأشياء (SmartThings).

وتمضي الشركة قدمًا في رؤيتها الخاصة بما يسمى “المنزل المتصل”، وقد تطور قريبًا شرائح جديدة لدعم رؤيتها وتعزيز هذا التوجه المستقبلي للشركة الكورية الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن مصادر مطلعة، قولها إن “سامسونغ ستبدأ العمل على رقائق أجهزة منزلية جديدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع كل ما يحتاجه جهاز منزلي ذكي على شريحة واحدة”.

وبالإضافة إلى ذلك، ورد أن شركة سامسونغ لاحظت تجاهًا بدأت بموجبه الشركات في تصور المركبات الكهربائية ذاتية القيادة المجهزة بالأجهزة المنزلية والإلكترونيات، مثل: الثلاجات، وأجهزة التلفزيون.

ويقال إن سامسونغ تريد تطوير شرائح يمكنها تشغيل المنازل الذكية، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية المستقبلية التي قد تتميز بخصائص “منزل على عجلات”.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح الفصلية في الربع الثالث، سجلت أعمال إلكترونيات السيارات في سامسونغ، بقيادة هارمان إنترناشونال، زيادة بنسبة 51% في المبيعات على أساس سنوي.

ويقال الآن إن الشركة ستدفع منتجات قمرة القيادة الرقمية الخاصة بها إلى المقدمة، وقد نرى مفاهيم قمرة القيادة الرقمية للشركة تصبح أشبه بالمنازل الذكية في المستقبل.

ولتحقيق هذه الرؤية، قد تضطر سامسونغ إلى الابتعاد أو الترقية من منصة (Exynos Auto V9) الحالية أو على الأقل استكشاف حلول إضافية. وقد تتخذ الشركة الخطوات الأولى لتحقيق هذه الأهداف قبل نهاية عام 2022.