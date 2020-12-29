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سامسونغ تطور هاتف بكاميرا سيلفي مخفية

منذ 16 دقيقة
شركة سامسونغ

شركة سامسونغ

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تعمل شركة سامسونغ العملاقة على تطوير هاتف بكاميرا ثورية ذات ثقب مخفي، بحيث عندما لا تكون الكاميرا قيد الاستخدام بفضل شاشة فرعية متحركة.

وتستخدم الشركات المصنعة في الوقت الحالي كاميرا مثقبة، مثل التي ستأتي مع سلسلة S21، المتوقع إصدارها الشهر المقبل، حيث ستحتوي أيضًا على هذا النوع من كاميرات السيلفي، لكن الخطوة التالية هي وضع الكاميرا ”تحت الشاشة“

وكشفت سامسونغ عن براءة اختراع جديدة حول تطوير فريقها تقنية كاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة، في حزيران/ يونيو 2020.

وقدم العملاق الكوري الجنوبي براءة اختراع لدى الويبو (المكتب العالمي للملكية الفكرية) لغرض ”جهاز إلكتروني يتضمن شاشة فرعية وطريقة التشغيل نفسها“.

كما تنص براءة الاختراع التي تناولتها تقارير عدة والتي تمت الموافقة عليها ونشرها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2020-، على وجود كاميرا سيلفي مخفية تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام.

في السياق نفسه، كانت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بما في ذلك أوبو وشاومى، قد كشفت بالفعل عن نموذج أولي لهاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة في منتصف العام الماضي، كما أصدرت ZTE بالفعل هاتفها 20 5G، أول هاتف ذكي في العالم مزودا بكاميرا سيلفي مدمجة، بينما لم ترد تلك التقارير عن متى يصل هذا التصميم المستقبلي إلى السوق.

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