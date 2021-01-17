سامسونغ تكشف عن هاتفها Galaxy M62

تواصل العملاقة الكورية شركة سامسونغ ، الكشف عن هواتفها لعام 2021 ، إذ كشفت عن أحدث تشكيلة من سلسلة (S) من الهواتف الذكية التي طال انتظارها Galaxy S21، خلال حدث Galaxy Unpacked، وفق موقع ”جسمارينا“.

وعلى ما يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي يستعد لإطلاق هاتف جديد في الأسواق، وذلك بعد ما حصل جهازها القادم Galaxy M62 على شهادات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

ووفقا لقوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية، فإن الهاتف يمتلك رقم نموذج SM-M62F / DS ببطارية عملاقة سعة 7000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللجنة أن جهاز Galaxy M62 يأتي مزودا بشاحن بقوة 25 واط ويتميز بمنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.

ولن تكشف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عن مواصفات الجهاز، ولكن بفضل قاعدة بيانات (Geekbench)، نعلم أن SM-E625F سيأتي بـ 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسيعمل بواسطة معالج Exynos 9825 SoC؛ ونظام Android 11.

وفي التقارير السابقة، كان يُشاع أن جهاز Galaxy M62 هو جهاز لوحي، ومع ذلك، فقد ذكرت إحدى الوثائق الموجودة على موقع اللجنة الفيدرالية، أنه هاتف محمول وليس جهازا لوحيا.

ومن المتوقع أن يكون Galaxy M62 هو خليفة Galaxy M51، ومن المتوقع إطلاقه في وقت ما من هذا العام.

وكان من المتوقع أن تطلق سامسونغ هاتف Galaxy M62 في وقت ما الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يحدث، وعقدت الشركة حدثها العالمي الكبير Galaxy Unpacked قبل أيام قليلة، حيث كشفت النقاب عن سلسلة Galaxy S21 الجديدة.