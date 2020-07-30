سامسونغ تكشف موعد إصدار هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 2

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صيف ساخن وممتع ، هكذا أعلنت عملاقة تصنيع الهواتف الكورية “سامسونغ ” ، حيث كشف تقرير جديد عن السعر المتوقع وموعد إصدار هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Z Fold 2.

وكانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أنه من الممكن أن تصدر سامسونغ الهاتف بسعر أقل من 1980 دولارًا، إلا أن أحدث التسريبات كشفت أن الشركة الكورية لن تخفض سعر الجهاز.

فضلًا عن ذلك، حدد التقرير تاريخ إصدار Galaxy Z Fold 2 في 18 سبتمبر /أيلول المقبل، وفقًا لموقع“ sammobile ”التقني.

وأوضح التقرير أن هاتف Galaxy Z Fold 2 سيصدر في كوريا الجنوبية لأول مرة مقابل 2.4 مليون وون كوري؛ أي حوالي 2006 دولارات.

ومن المرجح أن تكشف سامسونغ النقاب عن Galaxy Z Fold 2 في 5 أغسطس خلال حدث Galaxy Unpacked الافتراضي.

يُذكر أن شركة ”سامسونغ“ تهدف إلى بيع أكثر من 3 ملايين وحدة من Galaxy Z Fold 2، وتردد أن سامسونغ ستضع هواتفها القابلة للطي كمنتجات فائقة الجودة حتى نهاية عام 2020، ثم تطرح طرازات أرخص نسبيًا في عام 2021 عندما يستقر توريد الشاشات القابلة للطي.