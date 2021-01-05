سامسونغ تكشف موعد إطلاق هاتفها “Galaxy M02s”

كشفت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ عن أحدث هواتفها ”Galaxy M02s ”، حيث أكدت من خلال إعلان تشويقي عن خططها للإعلان عن الهاتف في الـ 7 من كانون الثاني يناير.

وكشفت صفحة الهاتف الرسمية على موقع Amazon في الهند عن مواصفات هاتف ”Galaxy M02s“ وموعد إصداره، حيث يأتي هذا الإصدار بسعر أقل من 140 دولارا، مع سعة بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير.

كما يتميز هاتف ”Galaxy M02s“ بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وجودة عرض HD بلس.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon.

وتشير التوقعات إلى أن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار Snapdragon 450 أو Snapdragon 460، كما يتميز بذاكرة عشوائية 3 أو 4 غيغا بايت رام.

ومن المتوقع أيضا أن يضم هاتف Galaxy M02s سعة تخزين 32 أو 64 غيغا بايت.

وقد كشف مقطع فيديو تشويقي قصير عن إعدادات ثلاثية في هذا الإصدار، ومكبر صوتي في الجزء السفلي مع منفذ USB-C.

وسيتم إطلاق Galaxy M02s في الهند في 7 كانون الثاني يناير، بسعر أقل من 10000 روبية هندية، أي ما يعادل أقل من 140 دولارا.

على صعيد آخر، فقد كشف العملاق الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، رسميا عن موعد حدث ”Galaxy Unpacked“ الافتراضي، والذي يعقد في الـ 14 من كانون الثاني يناير الجاري، وتكشف فيه عن سلسلة هواتف غالاكسي S21.

ووفق الشركة، فإنه سيتم بث الحدث على موقعها على الإنترنت في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل، تحت عنوان: ”مرحبا بكم في بطولة كل يوم“، وفق وكالة ”يونهاب“ الكورية للأنباء.

ووفقا لتقارير إعلامية سابقة، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن 3 هواتف غالاكسي، هي: ”S21“ و ”S21 +“ و ”S21 Ultra“، و التي من المرجح أن تخلف أجهزة الشركة ”S20“.

وستكشف الشركة أيضا عن سماعات الأذن الجديدة “ Galaxy Buds Pro“ جنبا إلى جنب مع سلسلة ”S21″، وربما بعض الملحقات الجديدة أيضا.