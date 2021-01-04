سامسونغ تكشف موعد الإعلان عن سلسلة هواتف جالاكسي S21

كشف شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ عن موعد حدث ”Galaxy Unpacked“ الافتراضي، والذي يعقد في الـ 14 من كانون الثاني/يناير الجاري، وتكشف فيه عن سلسلة هواتف جالاكسي S21.

ووفق الشركة، فإنه سيتم بث الحدث على موقعها على الإنترنت في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل؛ تحت عنوان ”مرحبا بكم في بطولة كل يوم“، وفق وكالة ”يونهاب“ الكورية للأنباء.

ويرجع تقريب الشركة الكورية موعد حدثها لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، بدلا من شباط/فبراير من كل عام، لرغبتها في تقريب المعركة من ”أبل“ أو ”هواوي“، وللتعامل بشكل أفضل مع تحديات السوق.

ولم تكشف ”سامسونغ“ عن الكثير في دعوتها لحدث الـ 14 من كانون الثاني/يناير، لكن تقارير إعلامية نقلت عن تسريبات سابقة أنه قد يتم الإعلان عن 3هواتف جالاكسي هي ”S21“ و ”S21 +“ و ”S21 Ultra“، والتي من المرجح أن تخلف أجهزة الشركة ”S20“.

ويكشف الإعلان التشويقي الخاص بالحدث الافتراضي عن تصميم وحدة كاميرا ”S21“ الجديدة المخبأة داخل مكعب غير شفاف.

كما أظهر الفيديو التشويقي للفعالية المقبلة أن هذه السلسلة ستتمتع بتصميم محسّن لوحدة الكاميرا الخلفية وتأتي مع خيار اللون البنفسجي.

وستكشف الشركة -أيضا- عن سماعات الأذن الجديدة ”Galaxy Buds Pro“ جنبا إلى جنب مع سلسلة ”S21″، وربما بعض الملحقات الجديدة أيضا.

من جانبه، قال رئيس شركة ”سامسونغ“ ورئيس قطاع الاتصالات المتنقلة، ”TM Roh“، الشهر الماضي، إن ”الشركة ستوسع محفظتها من الهواتف الذكية القابلة للطي؛ ما يجعل هذه الأجهزة في متناول الجميع في عام 2021“.

ووفق تسريبات، فإن هواتف ”جالاكسي S21“ الرئيسة لهذا العام قد تكلف أقل قليلا من تشكيلة ”S20“ عندما ظهرت للمرة الأولى قبل عام، لكن هذا ليس رسميا في هذه المرحلة.

يشار إلى أن ”سامسونغ“ استحوذت على نسبة 19.5% من صادرات الهواتف الذكية العام الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها حصتها السوقية إلى أقل من 20% منذ العام 2011، وفقا لبيانات من الشركة الباحثة لأوضاع السوق ”Strategy Analytics“.

كما ارتفعت أسهم شركة ”سامسونغ“ للإلكترونيات في كوريا الجنوبية بنحو 3٪ يوم الإثنين.